На субботу в Беларуси сохранили оранжевый уровень опасности из-за жары: без осадков и до +31

Жаркая погода сохранится в субботу по юго-западу Беларуси, сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре.





8 августа по республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный 3–8 м/с. Температура воздуха ночью +12… +18, местами +9… +11. «Днем 8 августа на большей части территории Брестской, Гомельской и Гродненской областей максимальная температура воздуха достигнет +30… +31», – проинформировали в Белгидромете. В целом по стране будет от +25 до +31, по северо-востоку прохладнее – от +23 до +24.

В Минске в субботу ночью +16, в окрестностях +13, днем +27 В Гродно +16/+30 В Бресте +17/+30 В Гомеле +16/+28 В Могилеве +15/+27 В Витебске +15/+26 Повсюду без осадков По данным многолетних метеонаблюдений, в Минске 8 августа теплее всего было в 2015 году – плюс 35,8°С, а холоднее всего в 1899 – плюс 6,2°С

В воскресенье и понедельник станет немного прохладнее. 9–10 августа также прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по республике кратковременные дожди и грозы, сообщили в Гидрометцентре. Ветер северной четверти 3–8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха в ночные часы +12… +17, днем от 24 до 29 тепла.