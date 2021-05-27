26 мая примерно в 22:30 на железнодорожной станции Минск-Восточный 22-летний минчанин пытался пролезть под грузовым поездом, когда состав уже начал движение. В результате происшествия молодого человека госпитализировали с ЧМТ легкой степени и переломами. Задержки в движении поездов не было.
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте МВД Беларуси.
Фото: pixabay.com
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На станции Минск-Восточный человек попал под грузовой поезд
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