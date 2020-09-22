Стихийное бедствие накрыло Техас, пишет ТАСС.
Тропический шторм «Бета» сформировался в Атлантическом океане, а побережья США достиг вечером 21 сентября. Согласно данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость порывов ветра «Беты» достигает 20 м/с. Шторм идет в северо-западном направлении со скоростью около 6 км/ч.
Как уточняет агентство The Associated Press, «Бета» стала девятым по счету ураганом, который обрушился на континентальную часть США в 2020 году. Это побило рекорд, установленный в 1916 году.
Фото: pixabay.com
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На США обрушился шторм
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