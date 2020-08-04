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  2. На среду в Беларуси продлили оранжевый уровень опасности – днем по стране до +32

На среду в Беларуси продлили оранжевый уровень опасности – днем по стране до +32

До конца этой рабочей недели в Беларуси сохранится жаркая погода.


В среду 5 августа по стране будет облачно с прояснениями. «Ночью и утром по северо-западной половине, днем местами по стране кратковременные дожди. В отдельных районах грозы», – сообщили sb.by в Республиканском гидрометцентре. Ветер южный с переходом на северный 4–9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью температура воздуха по республике будет колебаться от +12 до +18, днем от +22 по северо-западу до +32 по юго-востоку страны.

В последующие двое суток сохранится жаркая погода, при этом осадков не ожидается. В четверг 6 августа ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный 4–9 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +11… +18, днем +23… +29 °С, а по юго-востоку +30 +32 °С.

Завершатся будни на этой неделе также без осадков. В пятницу 7 августа ночью и утром по стране ожидается слабый туман. Ветер северо-восточный 4–9 м/с, проинформировали в Белгидромете. Ночью по республике будет +9… +16, днем +23… +29, по юго-западу ночью +17… +18, днем до 31 тепла.

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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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