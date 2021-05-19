На Сицилии вновь началось извержение вулкана Этна

По данным агентства, извержение из кратера на юго-восточном склоне спровоцировало и выброс вулканического пепла и поток лавы. Новое извержение не создало препятствий для работы международного аэропорта города Катания.Согласно информации специалистов Национального института геофизики и вулканологии (INGV), речь идет о 19-м с 16 февраля повышении вулканической активности.Самый крупный действующий в Европе вулкан Этна находится под постоянным наблюдением специалистов. Как правило, его активность не представляет угрозу населению.