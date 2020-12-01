На щебеночном заводе в Лельчицком районе загорелось административное здание

На место происшествия вызвали спасателей. К их приезду в помещениях наблюдалось сильное задымление. Очаг возгорания оказался в бытовой комнате, где выгорело имущество. Огнеборцы справились с бедствием, проводится расследование., – сообщаетФото: МЧС