Возгорание внутри здания щебеночного завода «Глушкевичи» произошло в вечернее время, когда в нем не было сотрудников.
На место происшествия вызвали спасателей. К их приезду в помещениях наблюдалось сильное задымление. Очаг возгорания оказался в бытовой комнате, где выгорело имущество. Огнеборцы справились с бедствием, проводится расследование.
– Рассматриваемая версия пожара – неосторожность при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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На щебеночном заводе в Лельчицком районе загорелось административное здание
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