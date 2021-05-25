Рыболовное судно перевернулось в Желтом море на северо-востоке Китая. Управление по безопасности на море города Даньдун (провинция Ляонин) сегодня сообщило, что семь членов экипажа числятся пропавшими без вести. Об этом информирует ТАСС.
Иллюстративное фото
По его данным, речь идет о судне "Ляоданьюй-23937". Оно потерпело крушение в заливе Дадун. В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Власти устанавливают причины происшествия.
Более подробной информации пока нет.
Фото: pixabay.com
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На северо-востоке Китая потерпело крушение рыболовное судно
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