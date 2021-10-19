На севере Индии из-за оползней и ливней погибли шесть человек

По информации государственного управления по борьбе с последствиями стихийных бедствий, жертвами стали трое граждан Непала, остальные – местные жители. Они оказались под завалами дома, разрушенного оползнем.Вызванные муссонными дождями камнепады и оползни отрезали от внешнего мира курортный город Найнитал в предгорьях Гималаев и спровоцировали остановку движения на горных дорогах в регионе. Полиция и команды спасателей эвакуировали в безопасные районы более 200 паломников, заблокированных оползнями на одной из автотрасс в зоне Найнитала. Правительство Уттаракханда предупредило о продолжении муссонных ливней в ближайшие несколько суток и рекомендовало жителям в целях безопасности не покидать свои дома.На юге Индии жертвами оползней и затоплений, вызванных муссонными ливнями, стали примерно тридцать человек. По информации телеканала NDTV, большинство погибших зафиксировано в юго-западном штате Керала – 23 человека, еще трое – в южном штате Тамилнад.Для оказания экстренной помощи пострадавшим Национальные силы реагирования на стихийные бедствия направили одиннадцать групп спасателей, также привлечены военные вертолеты, подразделения сухопутных войск и ВМС.Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник сообщил, что обсудил ситуацию в штате с главным министром Кералы Пинарайи Виджаяном и предложил помощь в преодолении последствий стихийного бедствия.