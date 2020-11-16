На сайте МНС появился сервис «Обратная связь»

В ведомстве пояснили, что благодаря новой функции планируется повысить качество налогового администрирования.Новый сервис ориентирован на замечания и предложения по вопросам электронного взаимодействия налоговых органов с плательщиками. Граждане смогут отправлять в МНС сообщения с вложениями. Такие сообщения не регулируются нормами законодательства об обращениях граждан.