У берегов Сахалина откололась льдина, которая уносит в море 40 рыбаков-любителей. На месте происшествия работают спасатели, передает ТАСС.
– На Сахалине развернули операцию по спасению оторвавшихся на льдине рыбаков. Из-за сильного волнения в Охотском море у села Стародубское Долинского района [на юге Сахалина] на льду образовалась большая трещина. Несмотря на предупреждение об опасности, любители зимнего отдыха вышли на рыбалку. В результате оторванными от берега оказались около 40 человек, – рассказали в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Отмечается, что ситуация контролируемая, за ее развитием постоянно наблюдает правительство Сахалинской области. На побережье быстро прибыли сотрудники ГИМС. Кроме этого, к месту происшествия направились спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, управления противопожарной службы Сахалинской области и сотрудники муниципальной администрации и полиции. В спасательной операции участвуют 22 человека, используется 14 единиц техники.
Фото: РИА Новости
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На Сахалине спасают 40 рыбаков, оказавшихся на оторванной льдине
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