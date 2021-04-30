На Республиканскую доску Почета занесено 14 медучреждений

Здравоохранение остается одним из важнейших приоритетов государства. Об этом во время митинга по случаю чествования регионов и организаций, удостоенных занесения на Республиканскую доску Почета, сообщил заместитель министра экономики Сергей Митянский. По его словам, в Беларуси гарантирована бесплатная и доступная медицинская помощь, что находит отражение в международных рейтингах.
– По данным отчетов ВОЗ по доступности медицины, Беларусь делит первое место в мире с Брунеем и Канадой. По доступности услуг по охране репродуктивного здоровья Беларусь находится на уровне таких стран, как Финляндия, Франция, Люксембург, и входит в 50 лучших стран мира по ведению беременности, организации родов квалифицированным медицинским персоналом. Главой государства поддержано предложение дополнительно поощрить самоотверженный труд медицинских работников. Так, на Республиканскую доску Почета по итогам работы за 2020 год в номинации среди «организаций здравоохранения» занесено 14 организаций.
Среди них: Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, Гродненская университетская клиника, Могилевская больница № 1, 3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова (Минск), 10-я городская клиническая больница (Минск), Городская клиническая инфекционная больница (Минск), Минская областная детская клиническая больница. В списке также находятся Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебская городская центральная поликлиника, Брестская областная клиническая больница, Витебская областная клиническая инфекционная больница, Молодечненская центральная районная больница, Бобруйская центральная больница, Клецкая центральная районная больница.
В свою очередь, во время выступления на митинге главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева поблагодарила за высокую оценку труда своего коллектива:
– Хочется сказать, что все учреждения, которые работали в 2020 году в напряженных условиях коронавирусной инфекции и продолжают выполнять поставленные задачи в настоящее время, достойны быть занесены на Доску почета. Это труд огромного числа медиков, врачей, санитарок, медсестер, который высоко оценен нашим государством.
Она также адресовала благодарность и коллективу Витебской областной клинической инфекционной больницы, ведь именно ее сотрудники одними из первых вступили в борьбу с пандемией.
– Мы приложим все усилия, чтобы спасти как можно больше жизней наших граждан, – в заключение сказала Татьяна Ковалева.
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На Республиканскую доску Почета занесено 14 медучреждений
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