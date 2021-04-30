На Республиканскую доску Почета занесено 14 медучреждений

Среди них: Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, Гродненская университетская клиника, Могилевская больница № 1, 3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова (Минск), 10-я городская клиническая больница (Минск), Городская клиническая инфекционная больница (Минск), Минская областная детская клиническая больница. В списке также находятся Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Витебская городская центральная поликлиника, Брестская областная клиническая больница, Витебская областная клиническая инфекционная больница, Молодечненская центральная районная больница, Бобруйская центральная больница, Клецкая центральная районная больница.В свою очередь, во время выступления на митинге главный врач Витебской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Ковалева поблагодарила за высокую оценку труда своего коллектива:Она также адресовала благодарность и коллективу Витебской областной клинической инфекционной больницы, ведь именно ее сотрудники одними из первых вступили в борьбу с пандемией.– в заключение сказала Татьяна Ковалева.