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На Республиканскую доску почета будут занесены 62 победителя соревнования за 2019 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко 22 апреля подписал Указ № 136 "О занесении на Республиканскую доску почета победителей соревнования за 2019 год", рассказали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.

К занесению на Республиканскую доску почета определены 62 победителя соревнования в соответствующих номинациях среди областей и города Минска, районов, городов (районов в городах), организаций всех форм собственности. Среди них 12 административно-территориальных единиц, 10 организаций промышленности, 3 организации, ведущие деятельность в строительстве; 9 организаций сельского и рыбного хозяйства, 2 организации лесного хозяйства, 26 организаций сферы услуг (торговли, транспорта, образования, культуры, здравоохранения, социального обслуживания, науки и других).

Наилучших результатов в выполнении основных показателей социально-экономического развития среди областей и города Минска достигли Минская область, Минск и Брестская область; среди районов — Сморгонский район Гродненской области, Мозырский район Гомельской области, Каменецкий район Брестской области, Могилевский район, а также Минский и Червенский районы Минской области; среди городов и районов в городах — Первомайский и Центральный районы Минска, Новополоцк.

Занесение на Республиканскую доску почета является общественным признанием труда граждан и коллективов предприятий, внесших весомый вклад в социально-экономическое развитие и благосостояние страны.

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