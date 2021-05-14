На республиканском семинаре в Витебске обсудили готовность техники к заготовке кормов нового урожая

, – отметил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.Представители всех областей, ведущих предприятий-производителей сельхозтехники и их технических центров рассказали о текущей ситуации в регионах и уровне готовности техники к кормоуборочной кампании.Представитель холдинга «Гомсельмаш» сообщил, что во время кормозаготовительной кампании предприятие и его технические центры в регионах будут работать по продленному графику, чтобы можно было в течение суток вернуть технику в строй. В каждой области будут действовать аварийные ремонтные бригады. В техцентрах будет достаточный запас запчастей, которые будут отпускать запасные с отсрочкой платежа. Кроме того в областях будет подменная кормо- и зерноуборочная техника.Участники семинара ознакомились с работой Витебского мотороремонтного завода. Это единственное в области предприятие, которое занимается не только ремонтом двигателей, их узлов и агрегатов к автотракторной технике, но и производством сельхозтехники и запчастей для дисковых почвообрабатывающих и посевных агрегатов, сеялок, дисковых борон, металлоконструкций.– рассказал директор предприятия Виктор Масалов.На предприятиях АПК Витебской области делают упор не на закупку новой техники, а на ремонт. Комбайны, отслужившие 10 и более лет, отправляют в ОАО «Западно-Двинский межрайагросервис», где восстанавливают их работоспособность.– рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло.Ежемесячно вплоть до конца года в Витебской области будут капитально ремонтироваться по четыре кормоуборочных комбайна. На это направлены средства из областного бюджета.Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, чтобы был результат на заготовке кормов и уборочная кампания 2021 года прошла в агротехнические сроки, техника должна быть исправна. Для этого в кратчайшие сроки должны быть приняты все необходимые меры.