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  2. На республиканском семинаре в Витебске обсудили готовность техники к заготовке кормов нового урожая

На республиканском семинаре в Витебске обсудили готовность техники к заготовке кормов нового урожая

Ни одна область к 1 мая не выполнила доведенные показатели по готовности сельхозтехники для кормозаготовки. Состояние кормоуборочных комбайнов и косилок во многих хозяйствах до сих пор остается неудовлетворительным. Более 30% парка эксплуатируется уже более 10 лет, изношенной технике нужен капитальный ремонт. 


– Сложные машины необходимо ремонтировать на специализированных предприятиях и в технических центрах. Услуги по ремонту готовы оказать и заводы-производители. Совместная работа должна дать результат, – отметил начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Минсельхозпрода Станислав Карпович.


Представители всех областей, ведущих предприятий-производителей сельхозтехники и их технических центров рассказали о текущей ситуации в регионах и уровне готовности техники к кормоуборочной кампании.




Представитель холдинга «Гомсельмаш» сообщил, что во время кормозаготовительной кампании предприятие и его технические центры в регионах будут работать по продленному графику, чтобы можно было в течение суток вернуть технику в строй. В каждой области будут действовать аварийные ремонтные бригады. В техцентрах будет достаточный запас запчастей, которые будут отпускать запасные с отсрочкой платежа. Кроме того в областях будет подменная кормо- и зерноуборочная техника.

Участники семинара ознакомились с работой Витебского мотороремонтного завода. Это единственное в области предприятие, которое занимается не только ремонтом двигателей, их узлов и агрегатов к автотракторной технике, но и производством сельхозтехники и запчастей для дисковых почвообрабатывающих и посевных агрегатов, сеялок, дисковых борон, металлоконструкций.

– Мы выпускаем три модели дискаторов, посевные агрегаты и сеялки механические с шириной захвата четыре метра, а также запчасти к собственной технике. Также производим ее капремонт. На сегодняшний день соотношение производства к ремонту примерно 66/34, – рассказал директор предприятия Виктор Масалов.


На предприятиях АПК Витебской области делают упор не на закупку новой техники, а на ремонт. Комбайны, отслужившие 10 и более лет, отправляют в ОАО «Западно-Двинский межрайагросервис», где восстанавливают их работоспособность.

– Новый кормоуборочный комбайн стоит около 530 тысяч рублей, ремонт обходится менее 50 тысяч рублей. По сути сельхозпредприятия получают обратно практически новую технику, только значительно дешевле, – рассказал заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома Михаил Придыбайло.


Ежемесячно вплоть до конца года в Витебской области будут капитально ремонтироваться по четыре кормоуборочных комбайна. На это направлены средства из областного бюджета.

Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, чтобы был результат на заготовке кормов и уборочная кампания 2021 года прошла в агротехнические сроки, техника должна быть исправна. Для этого в кратчайшие сроки должны быть приняты все необходимые меры. 



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Фото: Елена Алимова
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