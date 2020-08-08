На «прямой линии» в Ивье жители просили помочь разобраться в проблемных вопросах

Прямую телефонную линию провела управделами Ивьевского райисполкома Галина Холяво. Ей дозвонилась бывшая жительница деревни Довнары, которая сейчас проживает в столице. Недавно женщина обнаружила, что имеет 800-рублевую задолженность по оплате за аренду дома на селе, который ей на время работы предоставляла местная сельхозорганизация. Попытки выяснить происхождение начисленной суммы в телефонных разговорах с сотрудниками предприятия, по словам обратившейся, результата не принесли. Поэтому за внятным объяснением она обратилась в райисполком.

Галина Станиславовна выслушала претензии и пообещала запросить в администрации хозяйства четкий и аргументированный отчет по начислениям арендной платы.

На необоснованно, по мнению одного из дозвонившихся, выставленные к оплате суммы за вывоз твердых бытовых отходов жаловался житель деревни Лепешки. Платежка пришла, несмотря на то, что договор об их вывозе человек не заключал. Пришлось Галине Холяво объяснять:

- Обязанность платить за вывоз и обращение с твердыми коммунальными отходами возникает у собственника помещения со дня оформления им права на недвижимость. Услуга носит непрерывный характер и не зависит от наличия либо отсутствия мусора у потребителя. Отсутствие договора не освобождает человека от оплаты. Это положения закона «О защите прав потребителя жилищно-коммунальных услуг» и Положения о порядке расчетов.

Несмотря на на то, что в на этот раз «прямая линия» носила в основном консультативный характер, управделами райисполкома подчеркнула, что благодаря еженедельной прямой связи представителей местной власти и населения, было решено много конкретных вопросов. Например, в кратчайшие сроки по просьбе жителей деревни Борово был проведен ямочный ремонт дороги к молочно-товарной ферме. Кроме того, отремонтированы несколько улиц в агрогородке Липнишки, а также организована закупка у населения излишков молока местным сельхозпредприятием.