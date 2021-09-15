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  2. На проспекте Пушкина в Минске пешеход перебегал дорогу на красный свет и попал под колеса авто

На проспекте Пушкина в Минске пешеход перебегал дорогу на красный свет и попал под колеса авто

Вечером 14 сентября на проспекте Пушкина произошло ДТП, сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.


Автомобиль сбил пешехода около дома № 14 на пр. Пушкина вечером накануне. Предварительно установлено, что водитель BMW, двигаясь по проспекту со стороны ул. Харьковской в направлении ул. Одоевского, совершил наезд на мужчину, который перебегал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

Мужчину с травмами госпитализировали. Устанавливаются все детали и обстоятельства происшествия. 


Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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