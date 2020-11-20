На предприятиях Беллегпрома сформирован стратегический запас из 2,5 миллиона масок

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Всего с начала 2020 года в стране произведено свыше 40 миллионов санитарно-гигиенических и бытовых масок. В первую волну COVID-19 предприятия концерна наладили выпуск целого ряда защитных масок из марли и трикотажного полотна, хлопчатобумажные и льняные, из тканых и нетканых материалов, одноразовые и многократного использования., – рассказала Татьяна Лугина.Сейчас предприятия концерна в основном выпускают СИЗ под заказ. В целом маски изготавливаются преимущественно в адрес предприятий и организаций Беларуси, а также предприятий системы УП «Белмедтехника»., – подытожила председатель концерна.