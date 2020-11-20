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На предприятиях Беллегпрома сформирован стратегический запас из 2,5 миллиона масок

Предприятия концерна «Беллегпром» сформировали необходимый стратегический запас продукции – 2,5 миллиона масок, в том числе 1,3 миллиона санитарно-гигиенических. Об этом рассказала корреспонденту sb.by председатель концерна Татьяна Лугина.

Фото из архива

Всего с начала 2020 года в стране произведено свыше 40 миллионов санитарно-гигиенических и бытовых масок. В первую волну COVID-19 предприятия концерна наладили выпуск целого ряда защитных масок из марли и трикотажного полотна, хлопчатобумажные и льняные, из тканых и нетканых материалов, одноразовые и многократного использования.

И если в первую волну нам пришлось мобилизоваться  – подключать к производству защитных изделий для медиков и населения всевозможные структуры, начиная от крупных предприятий легпрома и заканчивая профильными учреждениями образования, то сегодня мы с уверенностью можем говорить, что ко второй волне готовы. Мы наблюдаем увеличение спроса на защитные изделия. Маска стала уже не только средством защиты от вируса, но и актуальным аксессуаром: наши производители выпускают оригинальные маски с различными принтами, в том числе и для детей. И хотя не стоит задача производить миллионы масок в сутки, наши ОАО «Славянка», ООО «МедЛен», ЗАО «Калинка», ОАО «БПХО» продолжают отшивать средства защиты. Ежедневный выпуск – около 50 тысяч, – рассказала Татьяна Лугина.

Сейчас предприятия концерна в основном выпускают СИЗ под заказ. В целом маски изготавливаются преимущественно в адрес предприятий и организаций Беларуси, а также предприятий системы УП «Белмедтехника».

У нас есть достойный опыт реализации наших изделий за рубеж – около 2,5 миллиона масок, из них почти 1,9 миллиона – в страны Евросоюза, около 600 тысяч – в страны ЕАЭС, – подытожила председатель концерна.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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