Ураган второй категории «Дельта» в Атлантическом океане начался в районе штата Кинтана-Роо на северо-восточном побережье Мексики примерно в 05:30 по местному времени, пишет РИА "Новости".
Фото носит иллюстративный характер
Сообщается, что ураган движется на северо-запад со скоростью 28 километров в час.
Ранее местные власти предупреждали граждан о надвигающейся стихии. Тем из них, что решил не покидать дома, порекомендовали перекрыть газ и электричество. Кроме того, в регионе остановлена работа аэропортов. В некоторых районах объявили красный уровень тревоги.
Губернатор штата Кинтана-Роо Карлос Хоакин уточнил, что урагана подобной мощности в регионе не наблюдалось уже 15 лет.
Фото: pixabay.com
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На побережье Мексики обрушился ураган
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