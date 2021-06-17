На Гомельщине запрещено купание в одной зоне отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Исследовано 247 проб из водоемов на соответствие показателям безопасности. Две из них не соответствовали по микробиологическим показателям, 22 – по санитарно-химическим.
Как уточнили в отделении коммунальной гигиены, сейчас приостановлено купание для детей и взрослых на городском пляже на берегу реки Днепр в парке культуры и отдыха "Приднепровский" КЖУП "Уником" в Жлобине.
Исследования воды продолжаются. Информация о состоянии водоемов будет обновляться.
Фото: архив БЕЛТА
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На пляже в Жлобине приостановлено купание
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