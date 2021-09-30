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  2. На певицу Шакиру напали два диких кабана

На певицу Шакиру напали два диких кабана

Инцидент произошел в среду, 29 сентября, в одном из парков Барселоны. Об этом информирует газета Periodico

Фото: instagram.com/shakira

Знаменитость не пострадала, однако животные унесли в лес ее сумку и телефон. Позже вещи удалось найти. 
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