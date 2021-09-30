Главная На певицу Шакиру напали два диких кабана Опубликовано: 30.09.2021 16:51:01 2915 На певицу Шакиру напали два диких кабана Инцидент произошел в среду, 29 сентября, в одном из парков Барселоны. Об этом информирует газета Periodico. Фото: instagram.com/shakira Знаменитость не пострадала, однако животные унесли в лес ее сумку и телефон. Позже вещи удалось найти. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter знаменитости певица происшествие Подготовил(а): Дарья СТАРАВОЙТОВА Написать автору Версия для печати Новости и статьи