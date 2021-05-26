Поменялась схема дорожного движения на перекрестке проспекта Победителей и улицы Крупцы в столице, сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
- Дополнительная полоса для разворота выделена на проспекте Победителей на пересечении с улицей Крупцы, если двигаться со стороны улицы Орловской. Теперь на данном участке магистрали две полосы предусмотрены для движения в прямом направлении, одна - для общественного транспорта, с крайней правой водители могут совершить поворот направо, а с крайней левой - только развернуться. Там уже появилась соответствующая разметка и устанавливаются дополнительные дорожные знаки, - пояснили в Госавтоинспекции.
Такая мера принята столичной Госавтоинспекцией для безопасности дорожного движения, а также для предотвращения заторов и увеличения пропускной способности перекрестка.
Фото: Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Опубликовано:
522
На перекрестке проспекта Победителей и улицы Крупцы в Минске изменена схема дорожного движения
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter