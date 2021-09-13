На парламентских выборах в Норвегии лидирует оппозиция

В Норвегии опубликовали предварительные результаты голосования на парламентских выборах. Лидирует оппозиционная Рабочая партия, информирует ТАСС.
После подсчета более 50% голосов известно, что Рабочую партию поддерживают 26,5% избирателей, а правящую «Хёйре» – 18,7%. Тройку лидеров замыкает оппозиционная Партия центра, которая набирает 14,7%.
Барьер в 4% также преодолевают оппозиционные Партия прогресса, Социалистическая левая партия и «Красные», которые набирают 11,6%, 7,7% и 5% соответственно. Оппозиционная Партия зеленых набирает 4,2%. Союзник «Хёйре» – Христианская народная партия – заручилась поддержкой 4,1% граждан. Другие соратники правящей партии – «Венстре» – пока не преодолели барьер.
Аналитики прогнозируют, что после выборов к власти в Норвегии может прийти новая коалиция в составе Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии.
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