На парад волшебников или на прием у княгини: какие развлечения предлагают в городах Минской области

Все райцентры Минской области примерили праздничные образы и по вечерам радуют горожан и гостей красочной иллюминацией. Некоторые изменили подходы и постарались удивить. Например, в Старых Дорогах впервые живую ель заменили на искусственную высотой 15 метров и весом больше 8 тонн. Праздники должны пройти не только в красивых локациях, но и в оригинальных форматах.

В каждом городе центрального региона жителям разных возрастов предлагают различные развлекательные программы. Например, Логойский историко-краеведческий музей на этой неделе запустил «Новогоднюю карусель». Юным посетителям предлагают посмотреть выставку антикварных елочных игрушек, поучаствовать в квест-игре по новогодним открыткам, насладиться кукольными спектаклями театра «Батлейка» и попробовать смастерить праздничные сувениры. Сделать это можно до 19 января. А 25 декабря на территории дендропарка пройдет концертно-конкурсная программа «Дед Мороз собирает друзей» с игровыми площадками и фотозонами.

В этот же день, на католическое Рождество, шоу Дедов Морозов и Снегурочек обещает удивить жителей Жодино в городском парке культуры и отдыха. А в самом молодом городе Минщины 25 декабря анонсируется грандиозный и зрелищный парад Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. С зажжения огней на главной городской елке в этот день начнется цикл уличных новогодних праздников. Организаторы уверяют, что гостям скучать не придется.

Любопытный и креативный проект представили сотрудники Несвижской ратуши. В самом туристическом городе Минщины уже можно забронировать «Рождественский прием у княгини». Гости будут знакомиться со старинными традициями празднования Рождества и Нового года, проходить испытания и в случае успеха получат титул и подарок от самой княгини Радзивилл.

Центр культуры и досуга Червеня анонсирует, что во время праздничной новогодней недели в агрогородке Войнилово откроется резиденция Деда Мороза. Дети и родители могут посетить ее с 3 января по 9 января по предварительной записи.