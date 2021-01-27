На озере в Бобруйском районе спасли тонувшего местного жителя

В Могилевском областном управлении МЧС рассказали:Командир отделения службы спасения при помощи веревки, спасательного жилета и специальной доски извлек из воды неработающего местного жителя 1975 года рождения. Пострадавший был передан работникам скорой медицинской помощи, которые доставили его в Бобруйскую городскую больницу с диагнозом «переохлаждение».Фото МЧС