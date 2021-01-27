Сегодня, 27 января, в 10:32 очевидец сообщил бобруйским спасателям о том, что на озере в агрогородке Ленина Бобруйского района тонет человек.
В Могилевском областном управлении МЧС рассказали:
– По прибытии к месту вызова на акватории озера тонущего человека не наблюдалось, однако после проведения разведки было установлено, что он находится в ста метрах от берега.
Командир отделения службы спасения при помощи веревки, спасательного жилета и специальной доски извлек из воды неработающего местного жителя 1975 года рождения. Пострадавший был передан работникам скорой медицинской помощи, которые доставили его в Бобруйскую городскую больницу с диагнозом «переохлаждение».
Фото МЧС
Опубликовано:
1052
На озере в Бобруйском районе спасли тонувшего местного жителя
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter