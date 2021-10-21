На острове Пальма объявлена очередная эвакуация жителей из-за извержения вулкана

Региональная служба экстренной помощи в своем Twitter-аккаунте сообщила, что власти приняли такое решение в связи с "продвижением лавового потока, который идет дальше на северо-запад".Гражданам, на которых распространяется этот указ об эвакуации, необходимо оставить свои дома и отправиться к пункту сбора. Отмечается, что решение затрагивает примерно 40–50 домов.19 сентября на острове началось извержение вулкана вблизи города Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили по меньшей мере 2 тыс. зданий и достигли океана, что привело к выбросам опасных газов. Из соображений безопасности около 7 тыс. человек были переселены в безопасные районы.В последнее время на Пальме усилилась сейсмологическая активность. Здесь зарегистрированы несколько десятков землетрясений, однако магнитуда подземных толчков не превышала 4,8.