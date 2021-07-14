На Олимпиаде в Токио официальные делегации освобождены от обязательного карантина

Перед прилетом в Японию каждый участник Игр должен сделать два ПЦР-теста за 96 и 72 часа до вылета, установить приложения OCHA и COCOA, загрузить результаты тестов в OCHA и сгенерировать QR-код, которые необходимо предоставить иммиграционным службам по прилету.Как отметил шеф белорусской официальной спортивной делегации на Играх Дмитрий Довгаленок, прибывший уже в Токио, для участников в аэропортах Ханэда и Нарита выделен отдельный олимпийский коридор, чтобы ускорить процедуру прохождения досмотра, однако необходимо быть готовым к тому, что в аэропорту придется провести около 3 часов и также сдать один экспресс ПЦР-тест.Путь от аэропорта до Олимпийской деревни занимает порядка 1 часа.Дмитрий Довгаленок сообщил, что деревня полностью готова для приема атлетов. Там соблюдаются строгие карантинные меры, в первую очередь, обязательное ношение защитных масок. Каждый из спортсменов и тренеров получит специальные пробирки со штрих-кодом для ежедневной сдачи тестов.Шеф миссии также отметил высокую экологичность Игр и уточнил, что организаторы максимально используют возобновляемые источники энергии и переработку материалов.- рассказывает Довгаленок.Напомним, на Играх XXXII Олимпиады в Токио Беларусь представят 109 атлетов в 20 видах спорта. Старты в столице Японии пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.