На одном из озер Браславского района установлен внеурочный запрет на лов щуки

На озере Недрово Браславского района введен запрет на лов щуки, сообщили в Национальном парке «Браславские озера».
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– Браславским районным исполнительным комитетом принято решение о запрете на осуществление любительского и промыслового лова щуки обыкновенной на озере Недрово Браславского района по 8 июня 2021 года, – проинформировали в нацпарке. – Решение принято в конце прошлого года на основании части второй пункта 104 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 года № 580, и вступило в силу 6 января 2021 года.
Запрет введен с целью создания благоприятных условий для роста вселённой рыбы после зарыбления рыболовных угодий в соответствии с требованиями рыбоводно-биологических обоснований.
Как ранее сообщал sb.by, Национальный парк «Браславские озера» в ноябре провел очередное мероприятие по зарыблению рыболовных угодий. В озеро Недрово были выпущены 3,5 тыс. штук сеголетков щуки общим весом более 1 тонны. Рыбопосадочный материал закуплен в ОАО «Рыбхоз «Волма» Червенского района, после чего он был доставлен к местам зарыбления специальным транспортом для перевозки рыбы.
Озеро Недрово расположено в 7 км северо-восточнее Браслава, между деревнями Масковичи и Устье, и относится к бассейну реки Друйка. Благодаря тому что эта река соединяет Недрово с другими озерами, здесь популярны многодневные водные походы. Площадь озера составляет 3,76 кв. км, максимальная глубина – 12,2 м. Этот водоем считается одним из самых красивых в Беларуси благодаря чистоте воды, которая в солнечный день имеет ярко-синий цвет, а также изрезанным, покрытым лесом берегам со множеством заливов и мысов. Недрово в большей степени используется для промышленного и любительского лова рыбы. Кроме того, что оно зарыблено угрем, судаком, лещом и сазаном, на крючок здесь попадаются щука, снеток, карась, язь, линь, налим, карп, плотва, уклейка и некоторые другие виды рыб.
Зарыбления рыболовных угодий Национального парка «Браславские озера» проводятся по плану, составленному на основании рыбоводно-биологических обоснований. Закупка рыбопосадочного материала и само мероприятие нацпарк проводит за счет средств, вырученных от продажи путевок на платное любительское рыболовство. В 2020 году на эти цели затрачено более 20 тысяч рублей.
В целом по Беларуси запрет на лов рыбы устанавливается в весенние месяцы. Дополнительный запрет на лов щуки обыкновенной действует с 1 марта по 15 апреля, в Витебской области – с 9 марта по 25 апреля.
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На одном из озер Браславского района установлен внеурочный запрет на лов щуки
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