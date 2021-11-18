На оборонном заводе в Румынии прогремел взрыв - погибли три человека

В результате взрыва, прогремевшего 18 ноября на румынском механическом заводе в городе Бэбень (уезд Вылча, центр страны), погибли три человека, еще двое находятся в тяжелом бессознательном состоянии, передает ТАСС.
По данным уездного инспектората по чрезвычайным ситуациям, на которого ссылается агентство AGERPRES, взрыв произошел из-за неосторожного обращения с противопехотной миной.
Предприятие в Бэбене входит в группу Energotech, производит вооружения и боеприпасы, является поставщиком Минобороны Румынии и НАТО.
Двумя годами ранее на заводе также прогремел взрыв, в результате которого погиб 22-летний рабочий.
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