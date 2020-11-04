Это произошло в Гвинейском заливе, в 170 километрах от Нигерии. Пираты напали на танкер NAFELI II, на борту которого находились моряки из России, Украины и Грузии, сообщает Lenta.ru.
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Судно шло под флагом Панамы. Сейчас экипажу ничего не угрожает, информации о раненых или погибших не было. Злоумышленники, вероятнее всего, уже покинули судно. Но пока неизвестно, взяли ли они кого-то в заложники.
Такое в Гвинейском заливе случается часто: этот регион считается опасным для моряков. В сентябре 2020 года разбойники напали на судно Water Phoenix, которое шло под флагом Либерии. Это произошло недалеко от Лагоса. Они похитили капитана и одного из членов экипажа – оба россияне. Всего на борту было семь русских и 11 филиппинцев. Летом там же пираты атаковали танкер Curacao Trader и взяли в заложники 15 человек.
Пиратство в Гвинейском заливе развилось в первом десятилетии века. Его представители – в основном хорошо вооруженные бандформирования, которые специализируются на похищении нефтепродуктов. Морские пираты представляют реальную угрозу для мирового рынка нефти. На Гвинейский залив, где добычу нефти осуществляют восемь стран – экспортеров Западной Африки, на сегодня приходится 21 нападение пиратов и 90% всех похищений в открытом море.
Фото: pixabay.com
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На моряков в Гвинейском заливе напали пираты
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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