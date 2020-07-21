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На Могилевщине пройдет традиционный крестный ход в честь иконы Божией Матери Барколабовской

Традиционный крестный ход в честь иконы Божией Матери Барколабовской пройдет 23 июля. Как сообщает пресс-служба Могилевской епархии, православные паломники рано утром стартуют от Свято-Никольского монастыря. Они сделают остановку в памятных местах региона – деревнях Буйничи, Салтановка, Дашковка. Финальной точкой пути станет монастырь в деревне Барколабово, где утром следующего дня будет совершено праздничное богослужение.

Всего путникам предстоит пройти около сорока километров. Заявки на участие в крестном ходе уже подали 150 человек. В прошлом году верующие отпраздновали 360-летие Барколабовской иконы, известной как чудотворная. В советские годы, когда монастырь закрыли, прихожане сохранили реликвию. С 1953 года она хранилась в Свято-Троицком храме Быхова. А десять лет назад была возвращена в Барколабовскую обитель.


Фото Могилевской епархии 

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