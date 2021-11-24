На мобильном катке у Дворца спорта открылся очередной зимний сезон

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Как рассказал директор ООО «Суприм Ф1» Александр Трутько (организация уже третий год предоставляет услуги на катке), любители активного зимнего отдыха скоро станут массово посещать каток.– рассказал он.Первый сеанс на мобильном катке начинается в 10:00, последний – в 23:00 (14 сеансов в день). Продолжительность составляет 45 минут. На катке организуют платные занятия по фигурному катанию, который будет проводить специалист. В прошлые годы эта услуга была востребована.Ожидается, что каток будет работать до 1 марта 2022 года.