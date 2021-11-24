На мобильном катке у Дворца спорта открылся очередной зимний сезон

Первых посетителей в новом зимнем сезоне, который начался сегодня, принимал мобильный каток у столичного Дворца спорта, передает «Минск-Новости».
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Как рассказал директор ООО «Суприм Ф1» Александр Трутько (организация уже третий год предоставляет услуги на катке), любители активного зимнего отдыха скоро станут массово посещать каток.
– Заливка началась 10 дней назад, сейчас толщина льда составляет около 20 см, – рассказал он. – В прокате появились качественные коньки, которые предназначены специально для любительского катания. Для тех, кто желает обучаться, есть специальные станки, которые в народе называют «пингвины». Сейчас их 15, приобретем еще 10. До пятницы планируем улучшить иллюминацию, оборудовать фотозону. Ближе к новогодним праздникам организуем дискотеки на льду с участием Деда Мороза.
Первый сеанс на мобильном катке начинается в 10:00, последний – в 23:00 (14 сеансов в день). Продолжительность составляет 45 минут. На катке организуют платные занятия по фигурному катанию, который будет проводить специалист. В прошлые годы эта услуга была востребована.
Ожидается, что каток будет работать до 1 марта 2022 года.