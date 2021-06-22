На МКАД водителю стало плохо за рулем – он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту

ДТП случилось сегодня около 12 часов 20 минут. 67-летний мужчина на автомобиле "Фиат" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. Не справившись с управлением, он оказался за пределами проезжей части и совершил наезд на дорожный знак и осветительную матчу. Предварительно, его самочувствие ухудшилось в дороге.Авто получило механические повреждения, мужчину госпитализировали.На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.В милиции напомнили, что согласно ПДД запрещается управлять транспортом уставшим или в болезненном состоянии.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома