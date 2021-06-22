Сегодня на МКАД произошла авария: предположительно, водителю стало плохо за рулем. Он протаранил дорожный знак и въехал в осветительную мачту. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной ГАИ.
ДТП случилось сегодня около 12 часов 20 минут. 67-летний мужчина на автомобиле "Фиат" двигался по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Кижеватова в направлении Игуменского тракта. Не справившись с управлением, он оказался за пределами проезжей части и совершил наезд на дорожный знак и осветительную матчу. Предварительно, его самочувствие ухудшилось в дороге.
Авто получило механические повреждения, мужчину госпитализировали.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В милиции напомнили, что согласно ПДД запрещается управлять транспортом уставшим или в болезненном состоянии.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД водителю стало плохо за рулем – он протаранил дорожный знак и врезался в осветительную мачту
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