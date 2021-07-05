На МКАД столкнулись две иномарки: одному из водителей стало плохо

По предварительной информации, женщина 1972 года рождения двигалась на Renault в сторону Игуменского тракта. В какой-то момент ее самочувствие ухудшилось – авто врезалось в попутно ехавший Ford. В результате никто не пострадал.В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии затруднено движение, сотрудники Госавтоинспекции просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома