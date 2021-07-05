Сегодня на внутреннем кольце МКАД в районе ул. Уборевича произошла авария. Водитель почувствовала себя плохо и столкнулась с другим автомобилем. Такая информация опубликована в Telegram-канале столичной ГАИ.
По предварительной информации, женщина 1972 года рождения двигалась на Renault в сторону Игуменского тракта. В какой-то момент ее самочувствие ухудшилось – авто врезалось в попутно ехавший Ford. В результате никто не пострадал.
В результате ДТП никто не пострадал. На месте аварии затруднено движение, сотрудники Госавтоинспекции просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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На МКАД столкнулись две иномарки: одному из водителей стало плохо
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