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  2. На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске состоялась автограф-сессия собственного корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня» в ЕС Инессы Плескачевской

На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске состоялась автограф-сессия собственного корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня» в ЕС Инессы Плескачевской

На Международной книжной выставке-ярмарке в Минске состоялась автограф-сессия собственного корреспондента газеты «СБ. Беларусь сегодня» в ЕС Инессы Плескачевской. Почитатели таланта выстроились в длинную очередь, чтобы получить автограф, а также задать несколько вопросов любимому автору. Владимир Казак читает Инессу Плескачевскую с тех пор, когда она стала публиковаться в газете «СБ. Беларусь сегодня».


-- В ее материалах новизна, эксклюзивная тема, изюминка, собственная манера преподнести информацию. Прочел на одном дыхании ее книгу «Как разгадать Китай» и вчера уже успел пообщаться с автором. Но сегодня – снова захотелось, есть о чем говорить -- поэтому и пришел на автограф-сессию. А вот «Без железного занавеса» пока не читал, это серьезная вещь, к восприятию которой нужно подготовиться.


Инесса Плескачевская на автограф-сессии раздавала не только автографы, но и улыбки, всеобъемлющие ответы, вместе со своими читателями рассуждала. О новых темах, о нынешних героях, о предпосылках, которые сподвигли к написанию произведений. В основе новой книги «Как разгадать Китай» авторские колонки и статьи, публиковавшиеся в газете «СБ. Беларусь сегодня» на протяжении 20 лет, которые автор прожила в Китае. Достаточно ли 12 лет для того, чтобы понять страну и людей и постигнуть китайскую душу – загадочную, непонятную и даже таинственную. Автор стремится рассказать о том Китае, который узнала и полюбила, для нее важно разрушить стереотипы, всё еще существующие в отношении этой страны.


Книга «Без железного занавеса» создана на основе одноименного проекта, который на протяжении 2014-2019 годов публиковался в газете «СБ. Беларусь сегодня». Инесса Плескачевская побывала в различных странах, встречалась с разными людьми: руководителями государств и правительств в то время, бизнесменами, экономистами, артистами и художниками. Словом, книга о кардинальных изменениях в Восточной Европе, о том, как изменились политика, экономика, культура и жизнь простых людей. Это рассказ из первых уст о том, каково это было – жить в эпоху перемен, разочарованиях и «послевкусии» революции.


Новинки Инессы Плескачевской вышли в ИД «Звезда», именно возле стенда этого издательства ищите книги своего кумира. Если как следует поспешите – то успеете приобрести их сегодня, ярмарка-выставка работает до 20 часов.

basikirskaya@sb.by
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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