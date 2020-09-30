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  2. На Марсе обнаружили озера с соленой водой

На Марсе обнаружили озера с соленой водой

Центром открытой системы является крупный водоем размером от 20 до 30 километров в поперечнике. Рядом с ним – три небольших пруда, пишет Lenta.ru.


Такой вывод сделали итальянские ученые на основе данных радарного зонда на орбитальном аппарате Mars Express Европейского космического агентства. Они также выяснили, что главное озеро находится на глубине 1,5 километра подо льдом марсианского Южного полюса, сообщает Nature Astronomy.

Предполагается, что замерзнуть воде не позволяет высокая концентрация соли. Кстати, в целом наличие воды на планете в разы повышает вероятность существования на Марсе или под его поверхностью микробной жизни.  

Фото: pixabay.com
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