На летних каникулах в Гродненской области откроют более 700 детских оздоровительных лагерей

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– отметили в центре.В нынешнем году в Гродненской области планируется открытие 23 стационарных оздоровительных лагерей с функционированием в четырехсменном рабочем режиме. Графики начала работы откорректированы с учетом эпидемиологической ситуации в районах. Заезды на первую смену в лагеря с круглосуточным пребыванием состоятся с 2 по 10 июня.– уточнили в центре.Специалисты напомнили, что оздоровительная кампания носит социально выраженный характер: особое внимание уделяется детям, находящимся в социально опасном положении, детям-сиротам, детям-инвалидам.– рассказали в центре.В конце мая в соответствии с графиком комплексных выездов межведомственной группы по изучению подготовки оздоровительных лагерей к приему детей в летний период продолжалось посещение оздоровительных лагерей и изучение проводимых работ по укреплению материально-технической базы объектов, выполнения предписаний санитарных служб и органов государственного пожарного надзора. Параллельно завершалась работа по комплектованию лагерей кадрами. Особое внимание уделялось подбору квалифицированного медицинского персонала и работников пищеблоков.Все лагеря оборудованы системами видеонаблюдения. На каждом объекте будет обеспечено дежурство сотрудников милиции.– подчеркнули в центре.