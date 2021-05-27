На летних каникулах в Гродненской области откроют более 700 детских оздоровительных лагерей

В летнюю оздоровительную кампанию в Гродненской области будет открыто более 700 детских лагерей, в том числе 228 круглосуточного пребывания и более 470 – дневного пребывания, сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
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– В соответствии с решением Гродненского областного исполнительного комитета в регионе планируется оздоровить почти 34 тысячи детей во всех типах лагерей, – отметили в центре. – Из них в лагерях с круглосуточным пребыванием – 13,7 тысячи, с дневным пребыванием – 20,2 тысячи детей.
В нынешнем году в Гродненской области планируется открытие 23 стационарных оздоровительных лагерей с функционированием в четырехсменном рабочем режиме. Графики начала работы откорректированы с учетом эпидемиологической ситуации в районах. Заезды на первую смену в лагеря с круглосуточным пребыванием состоятся с 2 по 10 июня.
– Будет продолжена практика таких профильных лагерей, как «Наука» и «Лидер», – уточнили в центре. – Откроются профильные лагеря для учащихся аграрных и педагогических классов. Второй год подряд будет работать лагерь «Юный кадет» на базе Гродненского областного кадетского училища.
Специалисты напомнили, что оздоровительная кампания носит социально выраженный характер: особое внимание уделяется детям, находящимся в социально опасном положении, детям-сиротам, детям-инвалидам.
– Летом планируется оздоровить 1200 детей-сирот, 311 детей-инвалидов, – рассказали в центре. – На доплату до полной стоимости путевки для детей-сирот и детей-инвалидов предусмотрены средства областного бюджета.
В конце мая в соответствии с графиком комплексных выездов межведомственной группы по изучению подготовки оздоровительных лагерей к приему детей в летний период продолжалось посещение оздоровительных лагерей и изучение проводимых работ по укреплению материально-технической базы объектов, выполнения предписаний санитарных служб и органов государственного пожарного надзора. Параллельно завершалась работа по комплектованию лагерей кадрами. Особое внимание уделялось подбору квалифицированного медицинского персонала и работников пищеблоков.
Все лагеря оборудованы системами видеонаблюдения. На каждом объекте будет обеспечено дежурство сотрудников милиции.
– Собственниками оздоровительных лагерей предприняты все необходимые меры по созданию безопасных условий пребывания детей в лагерях и организации максимально полезной занятости школьников, – подчеркнули в центре.
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На летних каникулах в Гродненской области откроют более 700 детских оздоровительных лагерей
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