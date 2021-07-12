Власти Кубы ввели чрезвычайное положение на фоне массовых протестов против правящей Коммунистической партии. Об этом сообщают издания Reuters и Lenta.ru.
В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.
Участники протеста требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса.
Отмечается, что среди лозунгов демонстрантов – "долой диктатуру" и "мы не боимся".
За прошедшие сутки на Кубе было зарегистрировано рекордное число заболевших инфекцией. Жители требуют от властей ускорить темпы вакцинации.
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На Кубе впервые за 30 лет вспыхнули антиправительственные протесты
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