На Кубе впервые за 30 лет вспыхнули антиправительственные протесты

В кубинской столице Гаване и ряде других городов прошли многотысячные акции протеста против коммунистического правительства страны.Участники протеста требуют свободы, демократии и более решительных действий властей в борьбе с пандемией коронавируса.Отмечается, что среди лозунгов демонстрантов – "долой диктатуру" и "мы не боимся".За прошедшие сутки на Кубе было зарегистрировано рекордное число заболевших инфекцией. Жители требуют от властей ускорить темпы вакцинации.