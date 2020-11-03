На контроле – вся страна: Кочанова провела селектор по ситуации с ОРВИ и коронавирусом с представителями областей и Минска

На повестке дня – обеспеченность коечным фондом и точками кислорода. Прежде чем выслушать доклады по областям и ознакомиться с актуальной ситуацией по заболеваемости, Наталья Кочанова отметила:Передавая слово медикам, Председатель Совета Республики сообщила, что хочет выслушать информацию о наличии свободных мест (для пациентов с коронавирусом. –) в учреждениях здравоохранения. А также попросила доложить, сколько учреждений сегодня занимаются долечиванием и реабилитацией пациентов с COVID-19.К слову, отечественное предприятие "Медтехноцентр" выпустило более 300 разветвителей для кислорода для палат на 4 и 6 пациентов. Теперь точек будет достаточно всем. Кроме того, у руководителей медучреждений страны есть четкий план открытия коек в соответствии с эпидситуацией.