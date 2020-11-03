Рост заболеваемости респираторными инфекциями и коронавирусом – одна из главных тем сегодня. Именно ее обсудили на селекторе с участием Председателя Совета Республики Натальи Кочановой.
На повестке дня – обеспеченность коечным фондом и точками кислорода. Прежде чем выслушать доклады по областям и ознакомиться с актуальной ситуацией по заболеваемости, Наталья Кочанова отметила:
– Коллеги, прошу обратить внимание на безопасное использование и хранение кислорода, проверьте еще раз технику безопасности. К счастью, не в нашей стране, но все-таки есть много неприятных ситуаций, связанных с использованием кислорода. Также обратите внимание на перепрофилирование коек, если это необходимо: у каждого из вас на руках есть планы, составленные еще весной.
Передавая слово медикам, Председатель Совета Республики сообщила, что хочет выслушать информацию о наличии свободных мест (для пациентов с коронавирусом. – Прим. ред.) в учреждениях здравоохранения. А также попросила доложить, сколько учреждений сегодня занимаются долечиванием и реабилитацией пациентов с COVID-19.
К слову, отечественное предприятие "Медтехноцентр" выпустило более 300 разветвителей для кислорода для палат на 4 и 6 пациентов. Теперь точек будет достаточно всем. Кроме того, у руководителей медучреждений страны есть четкий план открытия коек в соответствии с эпидситуацией.
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На контроле – вся страна: Кочанова провела селектор по ситуации с ОРВИ и коронавирусом с представителями областей и Минска
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Фото: Александр КУШНЕР