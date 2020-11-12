На Комаровском рынке санитарно-эпидемиологические меры соблюдали с начала первой волны COVID-19, но сейчас они стали жестче. Об этом рассказала начальник службы организации рыночной торговли ГУП "Минский Комаровский рынок" Анжела Баранович, пишет БЕЛТА.
"Можно сказать, что при первой волне COVID-19 люди волновались больше. Тогда многие торговые точки закрылись, продавцы ушли на самоизоляцию, но со временем вернулись. Сейчас загруженность торговых точек составляет около 90 процентов, и это требует еще более серьезного соблюдения эпидемиологических мер", – рассказала Анжела Баранович.
Чтобы обеспечить безопасность покупателей и продавцов, на территории рынка соблюдают социальное дистанцирование.
О необходимости держать расстояние регулярно напоминают через радиоузел и с помощью специальных постеров на столбах. В крытом объекте рынка также создана разметка, указывающая на важность соблюдения дистанции.
"Продавцов обязали носить маски и перчатки. На территории объекта разместили более 60 санитайзеров для дезинфекции рук. Обязательно в течение дня проводится санитарная уборка и обработка витрин", – отметила Анжела Баранович.
Штрафы за невыполнение профилактических мер не предусмотрены. Возможно лишь составление акта о нарушении. При игнорировании предварительных предупреждений ситуация рассматривается комиссией предприятия. Из-за систематического нарушения правил торговли или несоблюдения эпидемиологических мер можно потерять торговое место.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
327
На Комаровском рынке усилили меры профилактики распространения COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: