На коллегии в Генпрокуратуре обсудили профилактику преступлений

Статистика показывает: в 2020 году на территории республики отмечено сокращение числа преступлений против жизни и здоровья (с 3142 до 3021), среди них совершенных в семье – с 2541 до 2323.Однако тенденция увеличения количества случаев убийств или причинения тяжких телесных повреждений не радует: с 302 до 355. При этом зафиксирован рост убийств и покушений на них: с 307 до 312.рассказал журналистам:В Генеральной прокуратуре также отметили, что работа органов внутренних дел по выявлению правонарушений, которые совершаются в семье, осуществляется бессистемно. Это не позволяет в полной мере обеспечить защиту от агрессора. Кроме этого, профилактическая работа проводится только после того, как он уже совершил злодеяние или не проводится вовсе. Эффективным решением проблемы насилия в семье видится защитное предписание. Это значит, что тирану устанавливаются ограничения на совершение определенных действий: совместного проживания или общения с другими членами семьи.Что касается числа пожаров, то цифры за прошлый год следующие: по сравнению с 2019 годом они незначительно снизились – с 6112 до 6085, при этом большая часть пожаров приходится на сельскую местность. Основные причины: неаккуратное обращение с огнем, нарушение правил устройства и использования печного отопления и электрооборудования, а также шалость детей с огнем.Говоря о гибели людей в пожарах, заместитель Генерального прокурора поделился: