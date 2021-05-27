На коллегии в Генпрокуратуре обсудили профилактику преступлений

На повестке дня – бытовые преступления, пожары и гибель людей в них, а также расследования и судебное рассмотрение уголовных дел об убийствах.
Статистика показывает: в 2020 году на территории республики отмечено сокращение числа преступлений против жизни и здоровья (с 3142 до 3021), среди них совершенных в семье – с 2541 до 2323.
Однако тенденция увеличения количества случаев убийств или причинения тяжких телесных повреждений не радует: с 302 до 355. При этом зафиксирован рост убийств и покушений на них: с 307 до 312. Заместитель Генерального прокурора Сергей Хмарук рассказал журналистам:
– Это значительная цифра. Мы понимаем, что основные силы должны быть направлены на предотвращение подобных случаев. Следует отметить, что люди, совершающие преступление, совместно распивали алкоголь со своими жертвами. Больше половины не работают или ранее были судимы за подобное и освобождены из исправительных учреждений.
В Генеральной прокуратуре также отметили, что работа органов внутренних дел по выявлению правонарушений, которые совершаются в семье, осуществляется бессистемно. Это не позволяет в полной мере обеспечить защиту от агрессора. Кроме этого, профилактическая работа проводится только после того, как он уже совершил злодеяние или не проводится вовсе. Эффективным решением проблемы насилия в семье видится защитное предписание. Это значит, что тирану устанавливаются ограничения на совершение определенных действий: совместного проживания или общения с другими членами семьи.
Что касается числа пожаров, то цифры за прошлый год следующие: по сравнению с 2019 годом они незначительно снизились – с 6112 до 6085, при этом большая часть пожаров приходится на сельскую местность. Основные причины: неаккуратное обращение с огнем, нарушение правил устройства и использования печного отопления и электрооборудования, а также шалость детей с огнем.
Говоря о гибели людей в пожарах, заместитель Генерального прокурора поделился:
– За минувший год количество погибших в пожаре составляет 632 человека. Основная категория людей, которые погибли в огне, – люди старше 50 лет. Контроль таких случаев прежде всего возлагается на органы МЧС и местные органы власти. К сожалению, мероприятия по профилактике пожаров зачастую формальны, без ответственного подхода к решению проблемных вопросов. Забота смотровых комиссий и иных субъектов профилактики о состоянии обогрева дома и уровня жизни одиноко проживающих и престарелых граждан должна быть на первом месте.
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