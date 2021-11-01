SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,5 км

На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,5 км

Выброс пепла на высоту до 3,5 км зарегистрирован 1 ноября на вулкане на Камчатке, пишет ТАСС.


– Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака – 3–3,5 тыс. м. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты, – уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Вулкан Карымский является одним из самых активных на Камчатке. Его высота составляет около 1500 м. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана не считается туристическим маршрутом.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы