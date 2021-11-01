На Камчатке вулкан Карымский выбросил пепел на высоту до 3,5 км

Выброс пепла на высоту до 3,5 км зарегистрирован 1 ноября на вулкане на Камчатке, пишет ТАСС.
– Умеренная эруптивная активность вулкана продолжается. Высота вулканического облака – 3–3,5 тыс. м. Текущая деятельность может повлиять на международные и низколетящие самолеты, – уточнили информацию в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения (KVERT).
Вулкан Карымский является одним из самых активных на Камчатке. Его высота составляет около 1500 м. Он находится в 115 км от Петропавловска-Камчатского. Подножие вулкана не считается туристическим маршрутом.
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