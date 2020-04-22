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  2. На какие симптомы обращать внимание находящимся на самоизоляции — медики рассказали, когда уже не стоит полагаться на чай с малиной

На какие симптомы обращать внимание находящимся на самоизоляции — медики рассказали, когда уже не стоит полагаться на чай с малиной

Медики рассказали, при каких симптомах необходимо обращаться врачу, а когда можно ограничится чаем с медом или малиновым вареньем.


Людям, которые находятся на самоизоляции, то есть у которых, как правило, был контакт с зараженным пациентом, необходимо обращать внимание на самые частые симптомы при этой инфекции, расссказал главный внештатный инфекционист Минздрава, завкафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов в ходе онлайн-конференции в среду в Минске.

«Прежде всего, у почти 90% это повышение температуры. Это важный симптом, если температура подскочила, появились любого рода катаральные явления, необходимо обратиться за медицинской помощью. Пусть уже врач оценит тяжесть заболевания, даже если она поначалу незначительная», — отметил эксперт.

Кроме тяжести заболевания важен возраст человека, фон, на котором протекает заболевание. По совокупности этих признаков принимается решение о необходимости госпитализации или возможности амбулаторного лечения.

Очень важны еще симптомы, связанные с дыхательными путями, подчеркнул специалист. «Это кашель, ощущение затруднения при дыхании и одышка, которая бывает у пациентов. В этом случае надо незамедлительно обращаться за медицинской помощью».  

«Когда возникает прогрессирующий кашель, ухудшается самочувствие, внезапно повышается температура (более высокая, чем была в начале заболевания), когда у пациента развивается одышка, ждать не следует, необходимо обратиться за медицинской помощью. В этих случаях чай с малиной ну никак не поможет», — заявил эксперт.

Фото: pixabay


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