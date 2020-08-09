На избирательных участках в столичной гимназии № 34 — праздничная атмосфера и высокая явка

Развернувшиеся культурно-массовые мероприятия на избирательных участках под номером 22 и 23, которые находятся в столичной гимназии № 34, создают настроение для целого района. Люди идут не только проголосовать, но и задержаться у стен учебного заведения, где звучит живая музыка разнообразных жанров: от хитов зарубежного рока 70-ых, до песен в исполнении народных ансамблей.

Председатель участковой избирательной комиссии № 22 Тадеуш Малец рассказал, что на его участке явка сегодня очень высокая:

— Ближе к 12 часам пришло более 160 человек. Но уже сейчас и того больше. Каждые два часа обновляем информацию. Голосование проходит у нас спокойно. Люди приходят в праздничном настроении, с детьми. Относятся очень доброжелательно к окружающим. Формируется постоянная очередь. Чтобы обезопасить людей, мы расклеили на полу наклейки для соблюдения дистанцирования. Даже члены комиссии сидят на безопасном расстоянии. Переодически меняемся, чтобы отдохнуть. Всего нас 12 человек. Также у нас аккредитованы наблюдатели.

В числе наблюдателей на участке № 22 был Георгий Купцов. Он положительно оценил ход избирательной кампании:

— Сегодня на участке не было никаких нарушений. День проходит вполне спокойно, в праздничной атмосфере. Люди сознательно оставляют свои голоса и вежливо уступают место другим.

Удалось поговорить и с избирателями. Татьяна Семеняка пришла на выборы в очень хорошем расположении духа:.

— Я хочу поддержать сильную власть. Хочу чтобы страна развивалась и чтобы у нас осталось сильное, стабильное государство. Это очень важно для меня. Потому, что моя родная сестра прошла через всю ужасную ситуацию в Донецке. Я уверена в своем выборе.

Среди избирателей была и Елена Гурина. Она также пришла выполнить свой гражданский долг на участок № 23.

— В этот праздничный день я жду честного подсчета голосов. Будем с большой надеждой ждать итогов голосования.