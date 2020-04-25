На Гродненщине большое внимание уделяется подготовке детских оздоровительных лагерей - Кравцов

В нынешнем году представители областного и городского исполнительных комитетов разделились на небольшие группы в связи в неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Владимир Кравцов вместе с помощником Президента по Гродненской области Иваном Лавриновичем и председателем Гродненского горисполкома Мечиславом Гоем приняли участие в озеленении оздоровительного лагеря «Зорька».





– Гродненцы традиционно, как и вся страна, принимают участие в таком хорошем мероприятии, как Республиканский субботник. Цель в этом году поставлена очень хорошая – подготовка детских оздоровительных лагерей к новому сезону. Ежегодно в них оздоравливаются около 60 000 ребят со всей области. Из них примерно половина находятся именно в стационарных круглосуточных лагерях, как тот, где мы сегодня находимся. Другая половина направляется в лагеря дневного пребывания, которые располагаются, как правило, при школах. Эти учреждения очень востребованы. Они работают в 4-5 смен, и всегда полностью заполнены. К концу мая подготовка детских оздоровительных лагерей должна быть завершена. Есть ряд мероприятий, которые необходимо воплотить в жизнь, в том числе и за счет средств республиканского субботника. Лагерю «Зорька» - старейший в Гродно. Ему уже 65 лет. Работает в пять смен. Каждый год здесь строится что-то новое, добавляются новые современные корпуса, проводятся ремонты. Вот и в этом году лагерб получил еще один корпус от нашего строительного флагмана ОАО «Гродножилстрой».

















Владимир Кравцов подчеркнул важность детского отдыха в условиях долгой изоляции детей в домашних условиях. Многие родители по-прежнему не приводят детей в школу, а ведь ребятам необходима физическая активность и живое общение со своими сверстниками. Летом эту ситуацию планируется исправить.

– Впереди большие выходные, поэтому призываю следовать рекомендациям наших медиков и представителей ВОЗ. А они просят людей оставаться дома, особенно на Радуницу, когда тысячи людей устремляются почтить память своих близких. Поберегите себя и своих близких!

На Гродненщине разработан комплекс мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. Прежде всего, необходимо защитить наших врачей, и для этого делается все необходимое. На этой неделе запущена еще одна лаборатория для тестирования этого заболевания, готовится еще одна. С ее вводом можно будет проводить около 600 исследований в сутки. В целом ситуация контролируемая. На сегодняшний день в области имеется 301 аппарат ИВЛ, а используется только три.

В день республиканского субботника, 25 апреля, жители региона трудяться сообща: благоустраиваюися историко-культурные ценности, благоустраиваются детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону, приводятся в порядок населенные пункты и рабочие места. По предварительным данным, к инициативе присоединятся более 310 000 человек. Планируется заработать более 760 000 рублей. Заработанные средства через районные и городские исполнительные комитеты будут перечислены сначала в облисполком. Затем 50 процентов от перечисленной суммы направят в Министерство финансов. Средства, которые останутся в распоряжении облисполкома, планируют потратить на подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, в том числе на развитие и укрепление их материально-технической базы, а также на благоустройство населенных пунктов, ремонт, реконструкцию и восстановление мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Великой Отечественной войны.

В прошлом году на республиканский субботник вышли более 300 000 жителей области. Заработано около 767 000 рублей. Значительные суммы в фонд субботника перечислили предприятия областного центра: ОАО «Гродно Азот», ОАО «Гродненский мясокомбинат», РУП «Белтелеком», ОАО «Молочный мир» и другие.