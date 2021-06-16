Согласно актуальным на 8:00 16 июня данным, очереди на выезд из Беларуси в ЕС ожидают около тысячи фур. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета.
На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают свыше 40 грузовиков, "Урбаны" – более 110.
На въезде в Литву перед пунктом пропуска "Котловка" скопилось свыше 50 большегрузов, "Каменный Лог" – более 110, "Бенякони" – свыше 240, "Привалка" – более 200.
На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" своей очереди ожидают свыше 120 фур, "Берестовица" – более 90.
Опубликовано:
1989
На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около тысячи фур
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