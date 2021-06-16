На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось около тысячи фур

На белорусско-латвийской границе перед пунктом пропуска "Григоровщина" выезда ожидают свыше 40 грузовиков, "Урбаны" – более 110.На въезде в Литву перед пунктом пропуска "Котловка" скопилось свыше 50 большегрузов, "Каменный Лог" – более 110, "Бенякони" – свыше 240, "Привалка" – более 200.На польском направлении перед пунктом пропуска "Брузги" своей очереди ожидают свыше 120 фур, "Берестовица" – более 90.