На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий на границе между странами.





В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные за последние сутки «нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 89 раз», используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, минометы и другие артиллерийские установки. Были обстреляны села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли Товузского района. «Среди гражданского населения пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что азербайджанские военные в ночь на четверг попытались совершить прорыв, но были отбиты и понесли потери. Также с помощью артиллерии были атакованы приграничные села Айгепар и Мовсес.

12 июля на границе Армении и Азербайджана начались боестолкновения. В Ереване обвинили Баку в попытке прорыва на сопредельную территорию, в свою очередь Азербайджан утверждает, что Армения атаковала позиции азербайджанской армии.

Сообщалось о гибели 11 азербайджанских и 4 армянских военнослужащих.

С 1998 года между странами тлеет конфликт о принадлежности Нагорного Карабаха после выхода автономии из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом.

Фото: ArmeniaMOD





