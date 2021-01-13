На Гомельщине в рамках акции «Чудеса на Рождество» получили подарки более 1700 ребят

Всего в регионе в связи с этим провели порядка 130 праздничных мероприятий, поддержку получили 520 семей и 76 социальных учреждений.
Фото носит иллюстративный характер
– Каждый район старался привнести в мероприятия что-то свое, оригинальное, запоминающееся, ведь рождественские праздники – это время креатива, чудес, которые исполняются, – замечают в обкоме БРСМ.
Особое внимание организаторы – БРСМ и пионерия – старались оказать ребятам, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, имеющие проблемы со здоровьем, находящиеся в больницах, колониях для несовершеннолетних. Подарки, праздничное настроение, внимание дают надежду на лучшее, вeру в добро.
Фото: БЕЛТА
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