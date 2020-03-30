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  2. На Гомельщине сотрудники природоохранных инспекций высадили более 60 тысяч деревьев в лесах

На Гомельщине сотрудники природоохранных инспекций высадили более 60 тысяч деревьев в лесах

В выходные по всей стране продолжились мероприятия экологической кампании Минприроды «Обустроим малую родину!». В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы, напомнила заместитель начальника управления аналитической работы, науки и информации министерства Елена Мелешкова.

Благодаря акции каждый может поучаствовать в благоустройстве своего города или деревни, ближайшего парка или сквера, природного объекта. В этом году во время кампании планируется высадить 210 тысяч деревьев и кустарников.

Пример подают сами работники Минприроды, а также областных и районных инспекций. Главный специалист Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Евгений Бельченко привел в пример Грабовское лесничество Гомельского лесхоза. Именно там представители облкомитета вместе с коллегами из лесного ведомства за выходной высадили более 15 тысяч саженцев: восемь тысяч сосен и семь тысяч берез. Всего в акции поучаствовали более 30 человек. В целом по области сотрудники природоохранных инспекций высадили свыше 60 тысяч деревьев. Поднимается не только молодой лес, больше зелени стало и в населенных пунктах: по состоянию на пятницу на Гомельщине в этом сезоне высадили более 7800 деревьев и кустарников на субботниках.

Обустройство малой родины — это не только новые саженцы. В семи районах Гомельщины в выходные инспекторы природных ресурсов и охраны окружающей среды участвовали в рейдах по предотвращению палов. В Гомельском и Мозырском районах вместе с коллегами даже тушили возгорания.

Елена Мелешкова отметила, что с большим энтузиазмом люди в регионах поддерживают инициативы по очистке родников. В прошлом году при их содействии обследовали 625 таких мест. В марте этого года работа продолжилась. К примеру, ученики лошницких средней школы и гимназии обустроили два родника, рассказала начальник Борисовской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Елена Смирнова.

Фото Вадима ХЛОПОТИНА

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