Сотрудник ОГАИ Жлобинского РОВД, управляя личным транспортным средством, обратил внимание на пламя в моторном отсеке автобуса. Форс-мажор случился на конечном остановочном пункте, пассажиры успели доехать и покинуть транспортное средство. Милиционер не раздумывая воспользовался своим огнетушителем. Вдвоем с водителем они стали тушить пламя и быстро с ним справились, предотвратив другие возможные последствия от возгорания.
В Рогачеве ночью сломался большегруз. Он перегородил дорогу другим транспортным средствам, замерзающий водитель не хотел покидать в таком состоянии свой автомобиль. На место происшествия выехали сотрудники ОГАИ Рогачевского РОВД.
– Они позвонили коммунальникам, те направили трактор, который отбуксировал большегруз на ближайшую охраняемую парковку, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Сотрудники ГАИ призывают следовать их примеру, если кто-то из участников движения нуждается в помощи. В условиях наступивших холодов это особенно важно.
Опубликовано:
1401
На Гомельщине сотрудники ГАИ приходят на помощь водителям, попавшим в проблемные ситуации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter