На Гомельщине сотрудники ГАИ приходят на помощь водителям, попавшим в проблемные ситуации

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В Рогачеве ночью сломался большегруз. Он перегородил дорогу другим транспортным средствам, замерзающий водитель не хотел покидать в таком состоянии свой автомобиль. На место происшествия выехали сотрудники ОГАИ Рогачевского РОВД.– рассказалаСотрудники ГАИ призывают следовать их примеру, если кто-то из участников движения нуждается в помощи. В условиях наступивших холодов это особенно важно.