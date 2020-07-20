На Гомельщине прошли суды над «скрытыми» перевозчиками: теперь они работают честно

Материалы были направлены в суд, нарушители привлечены к административной ответственности., – отметили в Транспортной инспекции.Теперь более 60 автобусов, как и положено, работают легально, осуществляя регулярные рейсы по маршрутам Гомель – Минск, Мозырь – Минск, Речица – Минск, Рогачев – Минск, Жлобин – Минск и Рогачев – Гомель.В инспекции напоминают, что перевозки пассажиров в регулярном сообщении предусматривают наличие договора с оператором, заключить который могут перевозчики, отобранные специальной комиссией на конкурсной основе. Вот так-то.