Речь идет о пяти крупных автоперевозчиках пассажиров, зарегистрированных в Гомельской области, которые вели незаконную предпринимательскую деятельность. Под видом нерегулярных перевозок организовали маршруты в регулярном сообщении. Об этом проинформировали в пресс-службе Транспортной инспекции.
Материалы были направлены в суд, нарушители привлечены к административной ответственности.
– Кроме того, перевозчики получили предписания об устранении выявленных нарушений, среди них – факты оказания услуг на авто с неисправностями, при наличии которых запрещено участие в дорожном движении. Нарушения устранены, а перевозчики, впоследствии заключив договор с оператором, стали полноправными участниками рынка автоперевозок пассажиров, – отметили в Транспортной инспекции.
Теперь более 60 автобусов, как и положено, работают легально, осуществляя регулярные рейсы по маршрутам Гомель – Минск, Мозырь – Минск, Речица – Минск, Рогачев – Минск, Жлобин – Минск и Рогачев – Гомель.
В инспекции напоминают, что перевозки пассажиров в регулярном сообщении предусматривают наличие договора с оператором, заключить который могут перевозчики, отобранные специальной комиссией на конкурсной основе. Вот так-то.
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На Гомельщине прошли суды над «скрытыми» перевозчиками: теперь они работают честно
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