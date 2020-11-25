24 ноября в Ветковском районе 41-летний осужденный угрожал ножом сотруднику исправительного учреждения и сбежал с сельхозпредприятия, где работал, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
Личный состав колонии и райотдела милиции был поднят по тревоге, на территории близлежащих районов и в Гомеле вводился спецплан по поиску преступника. На задержание мужчины были ориентированы все дежурные наряды области. Около 22 часов вечера милиционеры задержали осужденного на улице в деревне Золотой Рог. У него при себе был нож.
Дана правовая оценка действиям мужчины, возбуждено уголовное дело за побег из мест лишения свободы с угрозой применения насилия. В ходе расследования установят, как нож оказался у осужденного.
Подозреваемый – уроженец Могилевщины, в 2013 году за убийство его приговорили к девяти с половиной годам лишения свободы. С 2019 года в связи со смягчением режима он отбывал наказание в исправительной колонии-поселении в Ветковском районе и трудился на одном из местных хозяйств.
Видео: МВД
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На Гомельщине осужденный за убийство был задержан спустя несколько часов после побега
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